Alaya AI-logo

Alaya AI – hinta (AGT)

1AGT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.005034
-8.62%1D
USD
Reaaliaikainen Alaya AI (AGT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:55:03 (UTC+8)

Alaya AI (AGT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004904
24 h:n matalin
$ 0.005526
24 h:n korkein

$ 0.004904
$ 0.005526
$ 0.037527642405048224
$ 0.004422784568202473
+0.37%

-8.62%

-1.82%

-1.82%

Alaya AI (AGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005034. Viimeisen 24 tunnin aikana AGT on vaihdellut alimmillaan $ 0.004904 ja korkeimmillaan $ 0.005526 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.037527642405048224, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004422784568202473.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGT on muuttunut +0.37% viimeisen tunnin aikana, -8.62% 24 tunnin aikana ja -1.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alaya AI (AGT) -rahakkeen markkinatiedot

No.1200

$ 8.22M
$ 77.06K
$ 25.17M
1.63B
5,000,000,000
5,000,000,000
32.66%

BSC

Alaya AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.06K. AGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.63B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.17M.

Alaya AI (AGT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Alaya AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00047486-8.62%
30 päivää$ +0.000549+12.24%
60 päivää$ -0.00708-58.45%
90 päivää$ -0.02559-83.57%
Alaya AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AGT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00047486 (-8.62%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Alaya AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000549 (+12.24%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Alaya AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AGT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00708 (-58.45%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Alaya AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02559 (-83.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Alaya AI (AGT)?

Tarkista Alaya AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Alaya AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AGT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Alaya AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Alaya AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Alaya AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alaya AI (AGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alaya AI (AGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alaya AI-rahakkeelle.

Tarkista Alaya AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Alaya AI (AGT) -rahakkeen tokenomiikka

Alaya AI (AGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Alaya AI (AGT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Alaya AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Alaya AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AGT paikallisiin valuuttoihin

1 Alaya AI(AGT) - VND
132.46971
1 Alaya AI(AGT) - AUD
A$0.0078027
1 Alaya AI(AGT) - GBP
0.00372516
1 Alaya AI(AGT) - EUR
0.00432924
1 Alaya AI(AGT) - USD
$0.005034
1 Alaya AI(AGT) - MYR
RM0.02124348
1 Alaya AI(AGT) - TRY
0.20604162
1 Alaya AI(AGT) - JPY
¥0.745032
1 Alaya AI(AGT) - ARS
ARS$6.58034412
1 Alaya AI(AGT) - RUB
0.40558938
1 Alaya AI(AGT) - INR
0.43941786
1 Alaya AI(AGT) - IDR
Rp82.52457696
1 Alaya AI(AGT) - KRW
7.06028568
1 Alaya AI(AGT) - PHP
0.28774344
1 Alaya AI(AGT) - EGP
￡E.0.24409866
1 Alaya AI(AGT) - BRL
R$0.02763666
1 Alaya AI(AGT) - CAD
C$0.00694692
1 Alaya AI(AGT) - BDT
0.61223508
1 Alaya AI(AGT) - NGN
7.72084716
1 Alaya AI(AGT) - COP
$20.2983465
1 Alaya AI(AGT) - ZAR
R.0.08925282
1 Alaya AI(AGT) - UAH
0.20730012
1 Alaya AI(AGT) - VES
Bs0.689658
1 Alaya AI(AGT) - CLP
$4.867878
1 Alaya AI(AGT) - PKR
Rs1.4276424
1 Alaya AI(AGT) - KZT
2.70496956
1 Alaya AI(AGT) - THB
฿0.16441044
1 Alaya AI(AGT) - TWD
NT$0.15348666
1 Alaya AI(AGT) - AED
د.إ0.01847478
1 Alaya AI(AGT) - CHF
Fr0.0040272
1 Alaya AI(AGT) - HKD
HK$0.03931554
1 Alaya AI(AGT) - AMD
֏1.9265118
1 Alaya AI(AGT) - MAD
.د.م0.04535634
1 Alaya AI(AGT) - MXN
$0.09448818
1 Alaya AI(AGT) - SAR
ريال0.0188775
1 Alaya AI(AGT) - PLN
0.01842444
1 Alaya AI(AGT) - RON
лв0.0218979
1 Alaya AI(AGT) - SEK
kr0.04842708
1 Alaya AI(AGT) - BGN
лв0.00845712
1 Alaya AI(AGT) - HUF
Ft1.72041984
1 Alaya AI(AGT) - CZK
0.10641876
1 Alaya AI(AGT) - KWD
د.ك0.00153537
1 Alaya AI(AGT) - ILS
0.01716594
1 Alaya AI(AGT) - AOA
Kz4.58884338
1 Alaya AI(AGT) - BHD
.د.ب0.001897818
1 Alaya AI(AGT) - BMD
$0.005034
1 Alaya AI(AGT) - DKK
kr0.03231828
1 Alaya AI(AGT) - HNL
L0.13158876
1 Alaya AI(AGT) - MUR
0.23020482
1 Alaya AI(AGT) - NAD
$0.08905146
1 Alaya AI(AGT) - NOK
kr0.05124612
1 Alaya AI(AGT) - NZD
$0.00860814
1 Alaya AI(AGT) - PAB
B/.0.005034
1 Alaya AI(AGT) - PGK
K0.02124348
1 Alaya AI(AGT) - QAR
ر.ق0.01832376
1 Alaya AI(AGT) - RSD
дин.0.5076789

Alaya AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Alaya AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Alaya AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alaya AI”

Paljonko Alaya AI (AGT) on arvoltaan tänään?
AGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005034 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGT-USD-parin nykyinen hinta?
AGT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005034. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alaya AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGT markkina-arvo on $ 8.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.63B USD.
Mikä oli AGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGT saavutti ATH-hinnaksi 0.037527642405048224 USD.
Mikä oli AGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004422784568202473 USD.
Mikä on AGT-rahakkeen treidausvolyymi?
AGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.06K USD.
Nouseeko AGT tänä vuonna korkeammalle?
AGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Alaya AI (AGT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu