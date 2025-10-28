Vooz CoinVOOZ چیست

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3. This isn't just another "utility token" propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value. On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ. Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

پیش‌ بینی قیمت Vooz Coin (USD)

ارزش Vooz Coin (VOOZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vooz Coin (VOOZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vooz Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vooz Coin را بررسی کنید!

VOOZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Vooz Coin (VOOZ)

درک، توکنومیکس Vooz Coin (VOOZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VOOZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vooz Coin (VOOZ) امروز Vooz Coin (VOOZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VOOZ به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VOOZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VOOZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vooz Coin چقدر است؟ ارزش بازار VOOZ برابر است با $ 295.36K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VOOZ چقدر است؟ عرضه در گردش VOOZ برابر است با 998.41M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VOOZ چقدر بوده است؟ VOOZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00131691 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VOOZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VOOZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VOOZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VOOZ برابر است با -- USD . آیا VOOZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VOOZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VOOZ مراجعه کنید.

