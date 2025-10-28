قیمت لحظه‌ ای Vooz Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VOOZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VOOZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Vooz Coin امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VOOZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VOOZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره VOOZ

اطلاعات قیمت VOOZ

وایت‌ پیپر VOOZ

وب‌سایت رسمی VOOZ

توکنومیکس VOOZ

پیش‌بینی قیمت VOOZ

قیمت Vooz Coin (VOOZ)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VOOZ به USD:

$0.00029583
$0.00029583
-0.70%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Vooz Coin (VOOZ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:18:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Vooz Coin (VOOZ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00131691
$ 0.00131691

$ 0
$ 0

+0.17%

-0.72%

+9.49%

+9.49%

قیمت لحظه‌ ای Vooz Coin (VOOZ) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، VOOZ در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VOOZ برابر با $ 0.00131691 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VOOZ در یک ساعت گذشته +0.17%، در 24 ساعت گذشته -0.72% و در 7 روز گذشته +9.49% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Vooz Coin (VOOZ)

$ 295.36K
$ 295.36K

--
--

$ 295.36K
$ 295.36K

998.41M
998.41M

998,410,184.147502
998,410,184.147502

ارزش بازار فعلی Vooz Coin برابر است با $ 295.36K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VOOZ برابر است با 998.41M، و عرضه کل آن 998410184.147502 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 295.36K است.

تاریخچه قیمت Vooz Coin (VOOZ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Vooz Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Vooz Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Vooz Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Vooz Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.72%
30 روز$ 0-33.56%
60 روز$ 0-61.62%
90 روز$ 0--

Vooz CoinVOOZ چیست

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Vooz Coin (USD)

ارزش Vooz Coin (VOOZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vooz Coin (VOOZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vooz Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vooz Coin را بررسی کنید!

VOOZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Vooz Coin (VOOZ)

درک، توکنومیکس Vooz Coin (VOOZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VOOZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vooz Coin (VOOZ)

امروز Vooz Coin (VOOZ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VOOZ به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VOOZ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VOOZ نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Vooz Coin چقدر است؟
ارزش بازار VOOZ برابر است با $ 295.36K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VOOZ چقدر است؟
عرضه در گردش VOOZ برابر است با 998.41M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VOOZ چقدر بوده است؟
VOOZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00131691 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VOOZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VOOZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات VOOZ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VOOZ برابر است با -- USD.
آیا VOOZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VOOZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VOOZ مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:18:34 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vooz Coin (VOOZ)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,845.10

$4,093.51

$0.05568

$200.25

$4.3371

$4,093.51

$113,845.10

$200.25

$2.6290

$1,138.18

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001106

$0.0000000000000001482

$0.1666

$0.04469

$0.03699

$0.01880

