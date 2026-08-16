قیمت امروز Vertex Privacy

قیمت لحظه‌ ای Vertex Privacy (VERTEX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VERTEX به USD برابر با $ 0 برای هر VERTEX می‌ باشد.

توکن Vertex Privacy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,862.01 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 911.95M VERTEX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VERTEX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VERTEX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان +5.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Vertex Privacy (VERTEX)

ارزش بازار $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K سرمایه در گردش 911.95M 911.95M 911.95M عرضه کل 911,954,095.3235459 911,954,095.3235459 911,954,095.3235459

ارزش بازار فعلی Vertex Privacy برابر است با $ 14.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VERTEX برابر است با 911.95M، و عرضه کل آن 911954095.3235459 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.86K است.