قیمت امروز Talisman AI

قیمت لحظه‌ ای Talisman AI (SN45) در حال حاضر برابر با $ 0.512378 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN45 به USD برابر با $ 0.512378 برای هر SN45 می‌ باشد.

توکن Talisman AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,321,830 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.53M SN45 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN45 در بازه‌ ای بین $ 0.42158 (حداقل) و $ 0.524632 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.64 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00779732 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN45 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.61% و در هفت روز اخیر به میزان -6.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.12K رسیده است.

اطلاعات بازار Talisman AI (SN45)

ارزش بازار $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M حجم (24 ساعته) $ 39.12K$ 39.12K $ 39.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M سرمایه در گردش 4.53M 4.53M 4.53M عرضه کل 4,531,566.447864653 4,531,566.447864653 4,531,566.447864653

ارزش بازار فعلی Talisman AI برابر است با $ 2.32M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.12K. عرضه در گردش SN45 برابر است با 4.53M، و عرضه کل آن 4531566.447864653 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.32M است.