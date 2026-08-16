قیمت امروز Solana Swap

قیمت لحظه‌ ای Solana Swap (SOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOS به USD برابر با $ 0 برای هر SOS می‌ باشد.

توکن Solana Swap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 153,012 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.69 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -3.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 406.63 رسیده است.

اطلاعات بازار Solana Swap (SOS)

ارزش بازار $ 153.01K$ 153.01K $ 153.01K حجم (24 ساعته) $ 406.63$ 406.63 $ 406.63 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 153.01K$ 153.01K $ 153.01K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Solana Swap برابر است با $ 153.01K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 406.63. عرضه در گردش SOS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 153.01K است.