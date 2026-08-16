قیمت امروز Ski Mask Dog

قیمت لحظه‌ ای Ski Mask Dog (SKI) در حال حاضر برابر با $ 0.0046463 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 39.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SKI به USD برابر با $ 0.0046463 برای هر SKI می‌ باشد.

توکن Ski Mask Dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,646,300 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SKI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SKI در بازه‌ ای بین $ 0.0033293 (حداقل) و $ 0.00464658 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.35814 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SKI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +34.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.01K رسیده است.

اطلاعات بازار Ski Mask Dog (SKI)

ارزش بازار $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M حجم (24 ساعته) $ 3.01K$ 3.01K $ 3.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ski Mask Dog برابر است با $ 4.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.01K. عرضه در گردش SKI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.65M است.