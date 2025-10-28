قیمت لحظه‌ ای Seascape Crowns امروز برابر است با 0.137329 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CWS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CWS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Seascape Crowns امروز برابر است با 0.137329 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CWS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CWS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Seascape Crowns

قیمت Seascape Crowns (CWS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CWS به USD:

$0.137329
$0.137329$0.137329
-9.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Seascape Crowns (CWS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:08:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Seascape Crowns (CWS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.131182
$ 0.131182$ 0.131182
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.151207
$ 0.151207$ 0.151207
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.131182
$ 0.131182$ 0.131182

$ 0.151207
$ 0.151207$ 0.151207

$ 61.33
$ 61.33$ 61.33

$ 0.063296
$ 0.063296$ 0.063296

-0.03%

-9.16%

-2.28%

-2.28%

قیمت لحظه‌ ای Seascape Crowns (CWS) برابر است با $0.137329. در 24 ساعت گذشته، CWS در بازه قیمتی حداقل $ 0.131182 تا حداکثر $ 0.151207 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CWS برابر با $ 61.33 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.063296 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CWS در یک ساعت گذشته -0.03%، در 24 ساعت گذشته -9.16% و در 7 روز گذشته -2.28% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Seascape Crowns (CWS)

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

7.65M
7.65M 7.65M

7,645,850.9663491575
7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

ارزش بازار فعلی Seascape Crowns برابر است با $ 1.05M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CWS برابر است با 7.65M، و عرضه کل آن 7645850.9663491575 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.05M است.

تاریخچه قیمت Seascape Crowns (CWS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Seascape Crowns به USD به میزان $ -0.0138572352568442 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Seascape Crowns به USD به میزان $ +0.0190655910 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Seascape Crowns به USD به میزان $ +0.0299156669 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Seascape Crowns به USD به میزان $ +0.03900143103372688 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0138572352568442-9.16%
30 روز$ +0.0190655910+13.88%
60 روز$ +0.0299156669+21.78%
90 روز$ +0.03900143103372688+39.66%

Seascape CrownsCWS چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Seascape Crowns (CWS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Seascape Crowns (USD)

ارزش Seascape Crowns (CWS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Seascape Crowns (CWS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Seascape Crowns را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Seascape Crowns را بررسی کنید!

CWS به ارزهای محلی

توکنومیکس Seascape Crowns (CWS)

درک، توکنومیکس Seascape Crowns (CWS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CWS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Seascape Crowns (CWS)

امروز Seascape Crowns (CWS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CWS به واحد USD برابر است با 0.137329 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CWS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CWS نسبت به USD برابر است با $ 0.137329. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Seascape Crowns چقدر است؟
ارزش بازار CWS برابر است با $ 1.05M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CWS چقدر است؟
عرضه در گردش CWS برابر است با 7.65M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CWS چقدر بوده است؟
CWS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 61.33 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CWS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CWS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.063296 USD رسید.
حجم معاملات CWS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CWS برابر است با -- USD.
آیا CWS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CWS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CWS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:08:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Seascape Crowns (CWS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

