قیمت امروز SafeMoon

قیمت لحظه‌ ای SafeMoon (SFM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SFM به USD برابر با $ 0 برای هر SFM می‌ باشد.

توکن SafeMoon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 338,192 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 614.01B SFM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SFM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00338272 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SFM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -57.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SafeMoon (SFM)

ارزش بازار $ 338.19K$ 338.19K $ 338.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 338.19K$ 338.19K $ 338.19K سرمایه در گردش 614.01B 614.01B 614.01B عرضه کل 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79 614,007,140,465.79

ارزش بازار فعلی SafeMoon برابر است با $ 338.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SFM برابر است با 614.01B، و عرضه کل آن 614007140465.79 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 338.19K است.