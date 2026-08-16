قیمت امروز SachiCoin

قیمت لحظه‌ ای SachiCoin (SACHI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SACHI به USD برابر با $ 0 برای هر SACHI می‌ باشد.

توکن SachiCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,517 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 963.29M SACHI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SACHI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00993498 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SACHI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -16.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SachiCoin (SACHI)

ارزش بازار $ 63.52K$ 63.52K $ 63.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.52K$ 63.52K $ 63.52K سرمایه در گردش 963.29M 963.29M 963.29M عرضه کل 963,293,528.382182 963,293,528.382182 963,293,528.382182

ارزش بازار فعلی SachiCoin برابر است با $ 63.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SACHI برابر است با 963.29M، و عرضه کل آن 963293528.382182 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.52K است.