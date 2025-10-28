قیمت لحظه‌ ای Oracle xStock امروز برابر است با 277.2 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ORCLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ORCLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Oracle xStock امروز برابر است با 277.2 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ORCLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ORCLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Oracle xStock (ORCLX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ORCLX به USD:

$277.2
$277.2$277.2
-6.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Oracle xStock (ORCLX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:02:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Oracle xStock (ORCLX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 275.06
$ 275.06$ 275.06
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 297.72
$ 297.72$ 297.72
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 275.06
$ 275.06$ 275.06

$ 297.72
$ 297.72$ 297.72

$ 341.33
$ 341.33$ 341.33

$ 275.06
$ 275.06$ 275.06

-0.00%

-6.15%

-3.12%

-3.12%

قیمت لحظه‌ ای Oracle xStock (ORCLX) برابر است با $277.2. در 24 ساعت گذشته، ORCLX در بازه قیمتی حداقل $ 275.06 تا حداکثر $ 297.72 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ORCLX برابر با $ 341.33 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 275.06 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ORCLX در یک ساعت گذشته -0.00%، در 24 ساعت گذشته -6.15% و در 7 روز گذشته -3.12% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Oracle xStock (ORCLX)

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 8.10M
$ 8.10M$ 8.10M

3.69K
3.69K 3.69K

29,218.015254402
29,218.015254402 29,218.015254402

ارزش بازار فعلی Oracle xStock برابر است با $ 1.02M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ORCLX برابر است با 3.69K، و عرضه کل آن 29218.015254402 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.10M است.

تاریخچه قیمت Oracle xStock (ORCLX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Oracle xStock به USD به میزان $ -18.1724820443271 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Oracle xStock به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Oracle xStock به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Oracle xStock به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -18.1724820443271-6.15%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Oracle xStockORCLX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Oracle xStock (USD)

ارزش Oracle xStock (ORCLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Oracle xStock (ORCLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Oracle xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Oracle xStock را بررسی کنید!

ORCLX به ارزهای محلی

توکنومیکس Oracle xStock (ORCLX)

درک، توکنومیکس Oracle xStock (ORCLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ORCLX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Oracle xStock (ORCLX)

امروز Oracle xStock (ORCLX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ORCLX به واحد USD برابر است با 277.2 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ORCLX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ORCLX نسبت به USD برابر است با $ 277.2. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Oracle xStock چقدر است؟
ارزش بازار ORCLX برابر است با $ 1.02M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ORCLX چقدر است؟
عرضه در گردش ORCLX برابر است با 3.69K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ORCLX چقدر بوده است؟
ORCLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 341.33 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ORCLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ORCLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 275.06 USD رسید.
حجم معاملات ORCLX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ORCLX برابر است با -- USD.
آیا ORCLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ORCLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ORCLX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:02:29 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

