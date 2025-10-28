Oracle xStockORCLX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token." "For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پیش‌ بینی قیمت Oracle xStock (USD)

ارزش Oracle xStock (ORCLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Oracle xStock (ORCLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Oracle xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Oracle xStock را بررسی کنید!

ORCLX به ارزهای محلی

توکنومیکس Oracle xStock (ORCLX)

درک، توکنومیکس Oracle xStock (ORCLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ORCLX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Oracle xStock (ORCLX) امروز Oracle xStock (ORCLX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ORCLX به واحد USD برابر است با 277.2 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ORCLX نسبت به USD چقدر است؟ $ 277.2 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ORCLX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Oracle xStock چقدر است؟ ارزش بازار ORCLX برابر است با $ 1.02M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ORCLX چقدر است؟ عرضه در گردش ORCLX برابر است با 3.69K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ORCLX چقدر بوده است؟ ORCLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 341.33 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ORCLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ORCLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 275.06 USD رسید. حجم معاملات ORCLX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ORCLX برابر است با -- USD . آیا ORCLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ORCLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ORCLX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Oracle xStock (ORCLX)