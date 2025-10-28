Mastercard xStockMAX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Mastercard xStock (USD)

ارزش Mastercard xStock (MAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mastercard xStock (MAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mastercard xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mastercard xStock را بررسی کنید!

MAX به ارزهای محلی

توکنومیکس Mastercard xStock (MAX)

درک، توکنومیکس Mastercard xStock (MAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mastercard xStock (MAX) امروز Mastercard xStock (MAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MAX به واحد USD برابر است با 571.74 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 571.74 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mastercard xStock چقدر است؟ ارزش بازار MAX برابر است با $ 168.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MAX چقدر است؟ عرضه در گردش MAX برابر است با 294.64 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAX چقدر بوده است؟ MAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 616.08 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 543.11 USD رسید. حجم معاملات MAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAX برابر است با -- USD . آیا MAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAX مراجعه کنید.

