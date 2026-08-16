قیمت امروز Liquid Solana Derivative

قیمت لحظه‌ ای Liquid Solana Derivative (LSD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LSD به USD برابر با $ 0 برای هر LSD می‌ باشد.

توکن Liquid Solana Derivative در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,454 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69M LSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LSD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04161562 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LSD طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Liquid Solana Derivative (LSD)

ارزش بازار $ 37.45K$ 37.45K $ 37.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.45K$ 37.45K $ 37.45K سرمایه در گردش 420.69M 420.69M 420.69M عرضه کل 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

ارزش بازار فعلی Liquid Solana Derivative برابر است با $ 37.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LSD برابر است با 420.69M، و عرضه کل آن 420690000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.45K است.