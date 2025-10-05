قیمت Ishi Go (ISHI)
-0.26%
-1.63%
+70.09%
+70.09%
قیمت لحظه ای Ishi Go (ISHI) برابر است با $0.0000548. در 24 ساعت گذشته، ISHI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00005343 تا حداکثر $ 0.00005596 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ISHI برابر با $ 0.00194537 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000845 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، ISHI در یک ساعت گذشته -0.26%، در 24 ساعت گذشته -1.63% و در 7 روز گذشته +70.09% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Ishi Go برابر است با $ 54.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ISHI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 54.76K است.
امروز، تغییر قیمت Ishi Go به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Ishi Go به USD به میزان $ +0.0000262842 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Ishi Go به USD به میزان $ +0.0000186406 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Ishi Go به USD به میزان $ -0.00016109556909275832 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-1.63%
|30 روز
|$ +0.0000262842
|+47.96%
|60 روز
|$ +0.0000186406
|+34.02%
|90 روز
|$ -0.00016109556909275832
|-74.61%
$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
ارزش Ishi Go (ISHI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Ishi Go (ISHI) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Ishi Go را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Ishi Go را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Ishi Go (ISHI) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ISHI بیشتر بدانید!
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|10-04 13:39:16
|داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
|10-04 11:26:38
|به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر میرود، سهم بازار به 24.9% میرسد
|10-03 10:20:00
|به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
|10-03 05:17:00
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
|10-01 14:11:00
|به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
|09-30 18:14:00
|به روز رسانی های صنعت
نرخهای فاندینگ ریت فعلی در صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان میدهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.