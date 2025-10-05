قیمت لحظه‌ ای Ishi Go امروز برابر است با 0.0000548 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ISHI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ISHI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ishi Go امروز برابر است با 0.0000548 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ISHI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ISHI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Ishi Go

قیمت Ishi Go (ISHI)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ISHI به USD:

--
----
-0.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ishi Go (ISHI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:24 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Ishi Go (ISHI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00005343
$ 0.00005343$ 0.00005343
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00005596
$ 0.00005596$ 0.00005596
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00005343
$ 0.00005343$ 0.00005343

$ 0.00005596
$ 0.00005596$ 0.00005596

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0.00000845
$ 0.00000845$ 0.00000845

-0.26%

-1.63%

+70.09%

+70.09%

قیمت لحظه‌ ای Ishi Go (ISHI) برابر است با $0.0000548. در 24 ساعت گذشته، ISHI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00005343 تا حداکثر $ 0.00005596 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ISHI برابر با $ 0.00194537 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000845 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ISHI در یک ساعت گذشته -0.26%، در 24 ساعت گذشته -1.63% و در 7 روز گذشته +70.09% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ishi Go (ISHI)

$ 54.76K
$ 54.76K$ 54.76K

--
----

$ 54.76K
$ 54.76K$ 54.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ishi Go برابر است با $ 54.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ISHI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.76K است.

تاریخچه قیمت Ishi Go (ISHI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Ishi Go به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Ishi Go به USD به میزان $ +0.0000262842 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Ishi Go به USD به میزان $ +0.0000186406 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Ishi Go به USD به میزان $ -0.00016109556909275832 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.63%
30 روز$ +0.0000262842+47.96%
60 روز$ +0.0000186406+34.02%
90 روز$ -0.00016109556909275832-74.61%

Ishi GoISHI چیست

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Ishi Go (USD)

ارزش Ishi Go (ISHI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ishi Go (ISHI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ishi Go را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ishi Go را بررسی کنید!

ISHI به ارزهای محلی

توکنومیکس Ishi Go (ISHI)

درک، توکنومیکس Ishi Go (ISHI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ISHI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ishi Go (ISHI)

امروز Ishi Go (ISHI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ISHI به واحد USD برابر است با 0.0000548 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ISHI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ISHI نسبت به USD برابر است با $ 0.0000548. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ishi Go چقدر است؟
ارزش بازار ISHI برابر است با $ 54.76K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ISHI چقدر است؟
عرضه در گردش ISHI برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ISHI چقدر بوده است؟
ISHI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00194537 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ISHI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ISHI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000845 USD رسید.
حجم معاملات ISHI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ISHI برابر است با -- USD.
آیا ISHI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ISHI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ISHI مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:24 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ishi Go (ISHI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.