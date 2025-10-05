Ishi GoISHI چیست

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

پیش‌ بینی قیمت Ishi Go (USD)

ارزش Ishi Go (ISHI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ishi Go (ISHI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ishi Go را بررسی کنید.

ISHI به ارزهای محلی

توکنومیکس Ishi Go (ISHI)

درک، توکنومیکس Ishi Go (ISHI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ISHI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ishi Go (ISHI) امروز Ishi Go (ISHI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ISHI به واحد USD برابر است با 0.0000548 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ISHI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0000548 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ISHI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ishi Go چقدر است؟ ارزش بازار ISHI برابر است با $ 54.76K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ISHI چقدر است؟ عرضه در گردش ISHI برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ISHI چقدر بوده است؟ ISHI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00194537 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ISHI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ISHI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000845 USD رسید. حجم معاملات ISHI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ISHI برابر است با -- USD . آیا ISHI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ISHI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ISHI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ishi Go (ISHI)