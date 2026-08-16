قیمت امروز Golden Dragon

قیمت لحظه‌ ای Golden Dragon (GD) در حال حاضر برابر با $ 0.00380564 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GD به USD برابر با $ 0.00380564 برای هر GD می‌ باشد.

توکن Golden Dragon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,209,927 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.37B GD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GD در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00380792 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00367325 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GD طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.88 رسیده است.

اطلاعات بازار Golden Dragon (GD)

ارزش بازار $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M حجم (24 ساعته) $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M سرمایه در گردش 1.37B 1.37B 1.37B عرضه کل 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0 1,369,000,000.0

ارزش بازار فعلی Golden Dragon برابر است با $ 5.21M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.88. عرضه در گردش GD برابر است با 1.37B، و عرضه کل آن 1369000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.21M است.