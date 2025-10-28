God The DogGOD چیست

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq. God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential. From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back. Though he didn't know it yet, God's sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn't detract from his way of life, but instead enhanced it. God was destined for great things. He was a special dog. All because he was the pup that never gave up.

منبع God The Dog (GOD) وب سایت رسمی

GOD به ارزهای محلی

توکنومیکس God The Dog (GOD)

درک، توکنومیکس God The Dog (GOD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره God The Dog (GOD) امروز God The Dog (GOD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GOD به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GOD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GOD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار God The Dog چقدر است؟ ارزش بازار GOD برابر است با $ 841.21K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GOD چقدر است؟ عرضه در گردش GOD برابر است با 991.33M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOD چقدر بوده است؟ GOD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00932323 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GOD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GOD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GOD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOD برابر است با -- USD . آیا GOD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GOD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOD مراجعه کنید.

