قیمت امروز Dino Tycoon

قیمت لحظه‌ ای Dino Tycoon (TYCOON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TYCOON به USD برابر با $ 0 برای هر TYCOON می‌ باشد.

توکن Dino Tycoon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 67,800 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 217.50M TYCOON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TYCOON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.069687 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TYCOON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -8.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.76K رسیده است.

اطلاعات بازار Dino Tycoon (TYCOON)

ارزش بازار $ 67.80K$ 67.80K $ 67.80K حجم (24 ساعته) $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 311.73K$ 311.73K $ 311.73K سرمایه در گردش 217.50M 217.50M 217.50M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Dino Tycoon برابر است با $ 67.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.76K. عرضه در گردش TYCOON برابر است با 217.50M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 311.73K است.