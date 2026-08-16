قیمت امروز Community Alliance Token

قیمت لحظه‌ ای Community Alliance Token (COMAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COMAT به USD برابر با $ 0 برای هر COMAT می‌ باشد.

توکن Community Alliance Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 368,656 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 698.99M COMAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COMAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00120444 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COMAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -2.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.00K رسیده است.

اطلاعات بازار Community Alliance Token (COMAT)

ارزش بازار $ 368.66K$ 368.66K $ 368.66K حجم (24 ساعته) $ 1.00K$ 1.00K $ 1.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 368.66K$ 368.66K $ 368.66K سرمایه در گردش 698.99M 698.99M 698.99M عرضه کل 698,990,876.40266 698,990,876.40266 698,990,876.40266

ارزش بازار فعلی Community Alliance Token برابر است با $ 368.66K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.00K. عرضه در گردش COMAT برابر است با 698.99M، و عرضه کل آن 698990876.40266 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 368.66K است.