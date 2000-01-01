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برترین توکن‌ های کیف پول‌ها بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش کیف پول‌ها را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0,025895
+0,22%
+1,98%
-0,94%
$ 712,72M
$ 18,01M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,07987
+0,11%
-3,42%
-12,59%
$ 617,98M
$ 19,83M
3
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0,3906
-0,36%
-2,94%
+1,53%
$ 168,81M
$ 178,85K
4
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0,00148
0,00%
+0,41%
-8,18%
$ 142,38M
$ 56,08M
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0,2373
+0,08%
+2,46%
-2,42%
$ 118,70M
$ 222,86K
6
Backpack
Backpack
BP
$ 0,3706
-0,05%
-2,88%
-7,97%
$ 92,65M
$ 174,18K
7
EXOD
EXOD
EXOD
$ 7,73
0,00%
+0,57%
+53,68%
$ 80,76M
--
8
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0,0877
0,00%
+1,15%
-5,80%
$ 65,76M
$ 1,14K
9
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0,02956
+0,13%
+0,98%
+3,91%
$ 41,71M
$ 2,71M
10
UnityWallet Token
UnityWallet Token
UNT
$ 0,05913
+0,54%
+0,00%
+0,40%
$ 38,85M
$ 2,37K
11
TokenPocket Token
TokenPocket Token
TPT
$ 0,00693238
-0,11%
+0,01%
+7,96%
$ 22,07M
$ 3,66K
12
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
$ 0,07464
+0,19%
+0,79%
-5,04%
$ 19,24M
$ 740,93K
13
Chrema Coin
Chrema Coin
CRMC
$ 0,356389
+0,20%
+0,14%
+53,64%
$ 17,82M
$ 1,31K
14
Infinex
Infinex
INX
$ 0,008321
+0,49%
+1,95%
-0,60%
$ 16,80M
$ 12,17M
15
DeGate
DeGate
DG
$ 0,04081018
0,00%
--
-1,48%
$ 15,80M
$ 174,65
16
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0,00395838
+0,34%
-0,01%
-8,52%
$ 14,82M
$ 4,00K
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0,01434
-1,17%
+3,97%
-3,81%
$ 14,41M
$ 4,83M
18
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0,0345
+0,29%
+1,98%
-6,48%
$ 13,81M
$ 2,31M
19
Octra
Octra
OCT
$ 0,02060764
-0,01%
-0,01%
+3,81%
$ 12,88M
$ 4,46K
20
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0,01297754
+0,21%
+0,00%
-4,94%
$ 9,39M
$ 26,95K
21
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0,078594
-0,08%
-0,05%
-13,45%
$ 7,86M
$ 53,60K
22
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0,1736
+0,93%
+1,22%
+14,55%
$ 7,49M
$ 394,64K
23
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2,4
+0,42%
-0,01%
-7,34%
$ 4,81M
$ 21,36K
24
BEST
BEST
BEST
$ 0,00049651
-0,02%
-0,02%
+9,96%
$ 4,23M
$ 1,53K
25
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0,00058202
0,00%
-0,01%
-0,94%
$ 3,95M
$ 661,75
26
CONX
CONX
CONX
$ 0,00391667
+0,05%
+0,01%
-3,42%
$ 3,94M
$ 21,79K
27
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0,02705
-0,76%
+0,07%
-29,58%
$ 3,69M
$ 2,58M
28
THAT
THAT
THAT
$ 0,00198356
+0,01%
0,00%
+1,13%
$ 3,05M
$ 21,79K
29
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5,74
0,00%
0,00%
+8,51%
$ 2,87M
$ 22,98
30
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0,01353
+0,07%
-0,81%
-11,53%
$ 2,84M
$ 3,94M
31
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0,00279185
-0,09%
-0,00%
-2,92%
$ 2,49M
$ 378,14
32
Thought
Thought
THT
$ 0,00655096
0,00%
--
0,00%
$ 2,49M
$ 54,91
33
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0,0128539
-1,22%
+0,04%
+2,80%
$ 1,95M
$ 344,13
34
Rezor
Rezor
RZR
$ 4,216E-5
-0,07%
+1,80%
-9,62%
$ 1,75M
--
35
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0,2097
0,00%
0,00%
-1,78%
$ 1,66M
$ 64,50K
36
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0,00566017
-0,10%
-0,03%
-3,52%
$ 1,57M
$ 29,47K
37
iMe Lab
iMe Lab
LIME
$ 0,002079
+0,24%
+2,62%
-1,24%
$ 1,57M
$ 5,73M
38
0x0
0x0
0X0
$ 0,00157698
+0,01%
+0,01%
-13,97%
$ 1,41M
$ 326,50
39
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0,01146054
0,00%
+0,06%
+3,15%
$ 1,31M
$ 107,22K
40
Ethos
Ethos
ETHOS
$ 0,00062728
0,00%
--
+3,51%
$ 1,11M
$ 25,79
41
Verasity
Verasity
VRA
$ 0,000011841
+0,55%
+9,21%
+14,02%
$ 1,06M
$ 5,56B
42
SOLVEX
SOLVEX
SOLVEX
$ 0,0192
-0,52%
0,00%
-1,54%
$ 951,00K
$ 224,49K
43
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0,213154
0,00%
-0,00%
+0,61%
$ 382,53K
$ 816,42
44
Vertus
Vertus
VERT
$ 0,0007157
+0,13%
+0,15%
-2,05%
$ 378,00K
$ 27,23M
45
Nocturn
Nocturn
NOC
$ 0,00034914
0,00%
--
0,00%
$ 349,14K
$ 8,38K
46
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0,00701035
+0,10%
+0,01%
-5,79%
$ 297,86K
$ 94,79K
47
Haystack
Haystack
HAY
$ 0,00788492
+0,04%
+0,01%
-15,42%
$ 215,89K
$ 76,89
48
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0,00084024
+3,44%
-0,27%
+13,97%
$ 212,80K
$ 29,25K
49
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1,15E-6
+0,88%
+0,50%
-1,71%
$ 114,60K
--
50
Talisman
Talisman
SEEK
$ 0,00928665
0,00%
--
-2,01%
$ 83,79K
$ 1,06

سوالات متداول

توکن‌ های کیف پول‌ها چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های کیف پول‌ها به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 72 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.30B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن کیف پول‌ها چیست؟
در میان توکن‌ های دسته کیف پول‌ها که در MEXC رصد می‌شوند، توکن CATE با ثبت تغییر قیمتی 27.64% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن کیف پول‌ها در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 72 توکن از دسته کیف پول‌ها را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص کیف پول‌ها می‌توان به KAS, BDX, TWT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته کیف پول‌ها چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های کیف پول‌ها در حال حاضر حدود $2.30B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش کیف پول‌ها، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.