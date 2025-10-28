Chrema CoinCRMC چیست

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

پیش‌ بینی قیمت Chrema Coin (USD)

ارزش Chrema Coin (CRMC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Chrema Coin (CRMC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Chrema Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Chrema Coin را بررسی کنید!

CRMC به ارزهای محلی

توکنومیکس Chrema Coin (CRMC)

درک، توکنومیکس Chrema Coin (CRMC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRMC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Chrema Coin (CRMC) امروز Chrema Coin (CRMC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRMC به واحد USD برابر است با 0.842268 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRMC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.842268 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRMC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Chrema Coin چقدر است؟ ارزش بازار CRMC برابر است با $ 9.26M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRMC چقدر است؟ عرضه در گردش CRMC برابر است با 10.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRMC چقدر بوده است؟ CRMC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.02 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRMC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRMC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.432032 USD رسید. حجم معاملات CRMC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRMC برابر است با -- USD . آیا CRMC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRMC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRMC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Chrema Coin (CRMC)