قیمت لحظه‌ ای Chrema Coin امروز برابر است با 0.842268 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CRMC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CRMC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Chrema Coin (CRMC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CRMC به USD:

$0.842268
$0.842268
-1.10%1D
نمودار قیمت لحظه ای Chrema Coin (CRMC)
اطلاعات قیمت Chrema Coin (CRMC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.825651
$ 0.825651
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.852291
$ 0.852291
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.825651
$ 0.825651

$ 0.852291
$ 0.852291

$ 5.02
$ 5.02

$ 0.432032
$ 0.432032

+0.07%

-1.17%

-1.23%

-1.23%

قیمت لحظه‌ ای Chrema Coin (CRMC) برابر است با $0.842268. در 24 ساعت گذشته، CRMC در بازه قیمتی حداقل $ 0.825651 تا حداکثر $ 0.852291 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CRMC برابر با $ 5.02 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.432032 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CRMC در یک ساعت گذشته +0.07%، در 24 ساعت گذشته -1.17% و در 7 روز گذشته -1.23% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Chrema Coin (CRMC)

$ 9.26M
$ 9.26M$ 9.26M

--
----

$ 42.11M
$ 42.11M$ 42.11M

10.99M
10.99M 10.99M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

ارزش بازار فعلی Chrema Coin برابر است با $ 9.26M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CRMC برابر است با 10.99M، و عرضه کل آن 50000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.11M است.

تاریخچه قیمت Chrema Coin (CRMC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Chrema Coin به USD به میزان $ -0.0100233825618494 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Chrema Coin به USD به میزان $ -0.3359072594 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Chrema Coin به USD به میزان $ -0.2073075070 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Chrema Coin به USD به میزان $ -2.1224991041077532 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0100233825618494-1.17%
30 روز$ -0.3359072594-39.88%
60 روز$ -0.2073075070-24.61%
90 روز$ -2.1224991041077532-71.59%

Chrema CoinCRMC چیست

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Chrema Coin (USD)

ارزش Chrema Coin (CRMC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Chrema Coin (CRMC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Chrema Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Chrema Coin را بررسی کنید!

توکنومیکس Chrema Coin (CRMC)

درک، توکنومیکس Chrema Coin (CRMC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRMC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Chrema Coin (CRMC)

امروز Chrema Coin (CRMC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CRMC به واحد USD برابر است با 0.842268 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CRMC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CRMC نسبت به USD برابر است با $ 0.842268. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Chrema Coin چقدر است؟
ارزش بازار CRMC برابر است با $ 9.26M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CRMC چقدر است؟
عرضه در گردش CRMC برابر است با 10.99M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRMC چقدر بوده است؟
CRMC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.02 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CRMC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CRMC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.432032 USD رسید.
حجم معاملات CRMC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRMC برابر است با -- USD.
آیا CRMC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CRMC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRMC مراجعه کنید.
