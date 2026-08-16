قیمت امروز BEST

قیمت لحظه‌ ای BEST (BEST) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEST به USD برابر با $ 0 برای هر BEST می‌ باشد.

توکن BEST در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,228,863 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.76B BEST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEST در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01108485 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEST طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +4.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.62K رسیده است.

اطلاعات بازار BEST (BEST)

ارزش بازار $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M حجم (24 ساعته) $ 1.62K$ 1.62K $ 1.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M سرمایه در گردش 5.76B 5.76B 5.76B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BEST برابر است با $ 4.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.62K. عرضه در گردش BEST برابر است با 5.76B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.96M است.