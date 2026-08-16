قیمت امروز THORWallet

قیمت لحظه‌ ای THORWallet (TITN) در حال حاضر برابر با $ 0.00698978 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TITN به USD برابر با $ 0.00698978 برای هر TITN می‌ باشد.

توکن THORWallet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 297,066 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 42.50M TITN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TITN در بازه‌ ای بین $ 0.00691341 (حداقل) و $ 0.00703174 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.351181 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00621168 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TITN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -6.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.80K رسیده است.

اطلاعات بازار THORWallet (TITN)

ارزش بازار $ 297.07K$ 297.07K $ 297.07K حجم (24 ساعته) $ 57.80K$ 57.80K $ 57.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M سرمایه در گردش 42.50M 42.50M 42.50M عرضه کل 931,274,164.4559621 931,274,164.4559621 931,274,164.4559621

ارزش بازار فعلی THORWallet برابر است با $ 297.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.80K. عرضه در گردش TITN برابر است با 42.50M، و عرضه کل آن 931274164.4559621 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.51M است.