قیمت امروز UnityWallet Token

قیمت لحظه‌ ای UnityWallet Token (UNT) در حال حاضر برابر با $ 0.058945 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNT به USD برابر با $ 0.058945 برای هر UNT می‌ باشد.

توکن UnityWallet Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,738,630 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 657.21M UNT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNT در بازه‌ ای بین $ 0.058283 (حداقل) و $ 0.059549 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.112474 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04934818 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -0.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.35K رسیده است.

اطلاعات بازار UnityWallet Token (UNT)

ارزش بازار $ 38.74M$ 38.74M $ 38.74M حجم (24 ساعته) $ 2.35K$ 2.35K $ 2.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 58.94M$ 58.94M $ 58.94M سرمایه در گردش 657.21M 657.21M 657.21M عرضه کل 999,999,999.718372 999,999,999.718372 999,999,999.718372

ارزش بازار فعلی UnityWallet Token برابر است با $ 38.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.35K. عرضه در گردش UNT برابر است با 657.21M، و عرضه کل آن 999999999.718372 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 58.94M است.