قیمت امروز CONX

قیمت لحظه‌ ای CONX (CONX) در حال حاضر برابر با $ 0.00391588 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CONX به USD برابر با $ 0.00391588 برای هر CONX می‌ باشد.

توکن CONX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,941,976 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.01B CONX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CONX در بازه‌ ای بین $ 0.0038392 (حداقل) و $ 0.00392109 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.4 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00377565 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CONX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -3.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.14K رسیده است.

اطلاعات بازار CONX (CONX)

ارزش بازار $ 3.94M$ 3.94M $ 3.94M حجم (24 ساعته) $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.83M$ 7.83M $ 7.83M سرمایه در گردش 1.01B 1.01B 1.01B عرضه کل 1,999,879,778.1998 1,999,879,778.1998 1,999,879,778.1998

ارزش بازار فعلی CONX برابر است با $ 3.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.14K. عرضه در گردش CONX برابر است با 1.01B، و عرضه کل آن 1999879778.1998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.83M است.