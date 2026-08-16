قیمت امروز Nocturn

قیمت لحظه‌ ای Nocturn (NOC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NOC به USD برابر با $ 0 برای هر NOC می‌ باشد.

توکن Nocturn در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 349,139 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B NOC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NOC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00323189 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NOC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.38K رسیده است.

اطلاعات بازار Nocturn (NOC)

ارزش بازار $ 349.14K$ 349.14K $ 349.14K حجم (24 ساعته) $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 349.14K$ 349.14K $ 349.14K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nocturn برابر است با $ 349.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.38K. عرضه در گردش NOC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 349.14K است.