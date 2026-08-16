قیمت امروز NPRO

قیمت لحظه‌ ای NPRO (NPRO) در حال حاضر برابر با $ 0.209511 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NPRO به USD برابر با $ 0.209511 برای هر NPRO می‌ باشد.

توکن NPRO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 376,023 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.79M NPRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NPRO در بازه‌ ای بین $ 0.2095 (حداقل) و $ 0.218123 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.993382 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.168845 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NPRO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -4.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 363.04 رسیده است.

اطلاعات بازار NPRO (NPRO)

ارزش بازار $ 376.02K$ 376.02K $ 376.02K حجم (24 ساعته) $ 363.04$ 363.04 $ 363.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M سرمایه در گردش 1.79M 1.79M 1.79M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی NPRO برابر است با $ 376.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 363.04. عرضه در گردش NPRO برابر است با 1.79M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.10M است.