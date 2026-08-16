قیمت امروز E Money Network

قیمت لحظه‌ ای E Money Network (EMYC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 28.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EMYC به USD برابر با $ 0 برای هر EMYC می‌ باشد.

توکن E Money Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 208,486 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 254.48M EMYC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EMYC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00150672 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.177325 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EMYC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +12.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.03K رسیده است.

اطلاعات بازار E Money Network (EMYC)

ارزش بازار $ 208.49K$ 208.49K $ 208.49K حجم (24 ساعته) $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 327.71K$ 327.71K $ 327.71K سرمایه در گردش 254.48M 254.48M 254.48M عرضه کل 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

ارزش بازار فعلی E Money Network برابر است با $ 208.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.03K. عرضه در گردش EMYC برابر است با 254.48M، و عرضه کل آن 400000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 327.71K است.