قیمت امروز Rezor

قیمت لحظه‌ ای Rezor (RZR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RZR به USD برابر با $ 0 برای هر RZR می‌ باشد.

توکن Rezor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,733,991 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 41.41B RZR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RZR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RZR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -8.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rezor (RZR)

ارزش بازار $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M سرمایه در گردش 41.41B 41.41B 41.41B عرضه کل 50,998,833,990.14109 50,998,833,990.14109 50,998,833,990.14109

ارزش بازار فعلی Rezor برابر است با $ 1.73M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RZR برابر است با 41.41B، و عرضه کل آن 50998833990.14109 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.14M است.