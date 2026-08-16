قیمت امروز Zypto Token

قیمت لحظه‌ ای Zypto Token (ZYPTO) در حال حاضر برابر با $ 0.00280788 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZYPTO به USD برابر با $ 0.00280788 برای هر ZYPTO می‌ باشد.

توکن Zypto Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,509,484 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 893.45M ZYPTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZYPTO در بازه‌ ای بین $ 0.00277666 (حداقل) و $ 0.00281214 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.051098 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZYPTO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -3.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 443.72 رسیده است.

اطلاعات بازار Zypto Token (ZYPTO)

ارزش بازار $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M حجم (24 ساعته) $ 443.72$ 443.72 $ 443.72 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M سرمایه در گردش 893.45M 893.45M 893.45M عرضه کل 893,449,217.5576482 893,449,217.5576482 893,449,217.5576482

ارزش بازار فعلی Zypto Token برابر است با $ 2.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 443.72. عرضه در گردش ZYPTO برابر است با 893.45M، و عرضه کل آن 893449217.5576482 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.51M است.