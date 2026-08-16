قیمت امروز Vultisig

قیمت لحظه‌ ای Vultisig (VULT) در حال حاضر برابر با $ 0.079739 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VULT به USD برابر با $ 0.079739 برای هر VULT می‌ باشد.

توکن Vultisig در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,973,855 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M VULT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VULT در بازه‌ ای بین $ 0.075896 (حداقل) و $ 0.085635 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.24 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0303 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VULT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.51% و در هفت روز اخیر به میزان -10.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.03K رسیده است.

اطلاعات بازار Vultisig (VULT)

ارزش بازار $ 7.97M$ 7.97M $ 7.97M حجم (24 ساعته) $ 34.03K$ 34.03K $ 34.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.97M$ 7.97M $ 7.97M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Vultisig برابر است با $ 7.97M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.03K. عرضه در گردش VULT برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.97M است.