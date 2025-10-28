قیمت لحظه‌ ای Islamic Coin امروز برابر است با 0.01790016 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ISLM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ISLM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Islamic Coin امروز برابر است با 0.01790016 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ISLM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ISLM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ISLM

اطلاعات قیمت ISLM

وایت‌ پیپر ISLM

وب‌سایت رسمی ISLM

توکنومیکس ISLM

پیش‌بینی قیمت ISLM

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Islamic Coin

قیمت Islamic Coin (ISLM)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ISLM به USD:

$0.01789886
$0.01789886$0.01789886
-0.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Islamic Coin (ISLM)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:45:24 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Islamic Coin (ISLM) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01786689
$ 0.01786689$ 0.01786689
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01805094
$ 0.01805094$ 0.01805094
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01786689
$ 0.01786689$ 0.01786689

$ 0.01805094
$ 0.01805094$ 0.01805094

$ 0.303274
$ 0.303274$ 0.303274

$ 0.01742755
$ 0.01742755$ 0.01742755

-0.06%

-0.18%

-0.83%

-0.83%

قیمت لحظه‌ ای Islamic Coin (ISLM) برابر است با $0.01790016. در 24 ساعت گذشته، ISLM در بازه قیمتی حداقل $ 0.01786689 تا حداکثر $ 0.01805094 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ISLM برابر با $ 0.303274 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01742755 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ISLM در یک ساعت گذشته -0.06%، در 24 ساعت گذشته -0.18% و در 7 روز گذشته -0.83% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Islamic Coin (ISLM)

$ 39.34M
$ 39.34M$ 39.34M

--
----

$ 362.32M
$ 362.32M$ 362.32M

2.20B
2.20B 2.20B

20,240,969,598.96601
20,240,969,598.96601 20,240,969,598.96601

ارزش بازار فعلی Islamic Coin برابر است با $ 39.34M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ISLM برابر است با 2.20B، و عرضه کل آن 20240969598.96601 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 362.32M است.

تاریخچه قیمت Islamic Coin (ISLM) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Islamic Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Islamic Coin به USD به میزان $ -0.0016450873 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Islamic Coin به USD به میزان $ -0.0031131618 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Islamic Coin به USD به میزان $ -0.007506765754761688 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.18%
30 روز$ -0.0016450873-9.19%
60 روز$ -0.0031131618-17.39%
90 روز$ -0.007506765754761688-29.54%

Islamic CoinISLM چیست

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Islamic Coin (USD)

ارزش Islamic Coin (ISLM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Islamic Coin (ISLM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Islamic Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Islamic Coin را بررسی کنید!

ISLM به ارزهای محلی

توکنومیکس Islamic Coin (ISLM)

درک، توکنومیکس Islamic Coin (ISLM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ISLM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Islamic Coin (ISLM)

امروز Islamic Coin (ISLM) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ISLM به واحد USD برابر است با 0.01790016 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ISLM نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ISLM نسبت به USD برابر است با $ 0.01790016. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Islamic Coin چقدر است؟
ارزش بازار ISLM برابر است با $ 39.34M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ISLM چقدر است؟
عرضه در گردش ISLM برابر است با 2.20B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ISLM چقدر بوده است؟
ISLM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.303274 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ISLM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ISLM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01742755 USD رسید.
حجم معاملات ISLM چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ISLM برابر است با -- USD.
آیا ISLM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ISLM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ISLM مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:45:24 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Islamic Coin (ISLM)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,858.31
$113,858.31$113,858.31

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,089.50
$4,089.50$4,089.50

-1.99%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05518
$0.05518$0.05518

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.09
$201.09$201.09

+0.48%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1543
$4.1543$4.1543

-19.89%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,089.50
$4,089.50$4,089.50

-1.99%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,858.31
$113,858.31$113,858.31

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.09
$201.09$201.09

+0.48%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6311
$2.6311$2.6311

-1.13%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.37
$1,135.37$1,135.37

-0.72%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001002
$0.001002$0.001002

+67.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001600
$0.0000000000000001600$0.0000000000000001600

+1,367.88%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000385
$0.0000000000385$0.0000000000385

+277.45%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1633
$0.1633$0.1633

+226.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04702
$0.04702$0.04702

+135.10%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01995
$0.01995$0.01995

+99.50%