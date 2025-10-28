Islamic CoinISLM چیست

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

ISLM به ارزهای محلی

توکنومیکس Islamic Coin (ISLM)

درک، توکنومیکس Islamic Coin (ISLM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ISLM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Islamic Coin (ISLM) امروز Islamic Coin (ISLM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ISLM به واحد USD برابر است با 0.01790016 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ISLM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01790016 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ISLM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Islamic Coin چقدر است؟ ارزش بازار ISLM برابر است با $ 39.34M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ISLM چقدر است؟ عرضه در گردش ISLM برابر است با 2.20B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ISLM چقدر بوده است؟ ISLM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.303274 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ISLM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ISLM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01742755 USD رسید. حجم معاملات ISLM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ISLM برابر است با -- USD . آیا ISLM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ISLM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ISLM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Islamic Coin (ISLM)