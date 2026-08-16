قیمت امروز Sologenic

قیمت لحظه‌ ای Sologenic (SOLO) در حال حاضر برابر با $ 0.01300419 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLO به USD برابر با $ 0.01300419 برای هر SOLO می‌ باشد.

توکن Sologenic در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,976,458 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 152.00M SOLO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLO در بازه‌ ای بین $ 0.01257006 (حداقل) و $ 0.01303974 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 150.02 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01199246 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLO طی یک ساعت گذشته به میزان +1.64% و در هفت روز اخیر به میزان +3.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 371.16 رسیده است.

اطلاعات بازار Sologenic (SOLO)

ارزش بازار $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M حجم (24 ساعته) $ 371.16$ 371.16 $ 371.16 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M سرمایه در گردش 152.00M 152.00M 152.00M عرضه کل 151,996,675.729996 151,996,675.729996 151,996,675.729996

ارزش بازار فعلی Sologenic برابر است با $ 1.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 371.16. عرضه در گردش SOLO برابر است با 152.00M، و عرضه کل آن 151996675.729996 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.98M است.