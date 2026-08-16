قیمت امروز TokenPocket Token

قیمت لحظه‌ ای TokenPocket Token (TPT) در حال حاضر برابر با $ 0.00691858 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TPT به USD برابر با $ 0.00691858 برای هر TPT می‌ باشد.

توکن TokenPocket Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,023,004 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.18B TPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TPT در بازه‌ ای بین $ 0.00686099 (حداقل) و $ 0.00698561 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.14558 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TPT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان +6.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.03K رسیده است.

اطلاعات بازار TokenPocket Token (TPT)

ارزش بازار $ 22.02M$ 22.02M $ 22.02M حجم (24 ساعته) $ 3.03K$ 3.03K $ 3.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.82M$ 40.82M $ 40.82M سرمایه در گردش 3.18B 3.18B 3.18B عرضه کل 3,183,201,665.4257 3,183,201,665.4257 3,183,201,665.4257

ارزش بازار فعلی TokenPocket Token برابر است با $ 22.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.03K. عرضه در گردش TPT برابر است با 3.18B، و عرضه کل آن 3183201665.4257 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.82M است.