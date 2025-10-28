قیمت لحظه‌ ای Haystack امروز برابر است با 0.03497055 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HAY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HAY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Haystack امروز برابر است با 0.03497055 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HAY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HAY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Haystack (HAY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HAY به USD:

$0.03496149
-6.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Haystack (HAY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:48:01 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Haystack (HAY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03421296
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03753814
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03421296
$ 0.03753814
$ 0.056328
$ 0.02587991
+0.99%

-6.36%

+18.90%

+18.90%

قیمت لحظه‌ ای Haystack (HAY) برابر است با $0.03497055. در 24 ساعت گذشته، HAY در بازه قیمتی حداقل $ 0.03421296 تا حداکثر $ 0.03753814 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HAY برابر با $ 0.056328 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.02587991 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HAY در یک ساعت گذشته +0.99%، در 24 ساعت گذشته -6.36% و در 7 روز گذشته +18.90% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Haystack (HAY)

$ 951.33K
$ 951.33K$ 951.33K

--
----

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

27.38M
27.38M 27.38M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Haystack برابر است با $ 951.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HAY برابر است با 27.38M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.47M است.

تاریخچه قیمت Haystack (HAY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Haystack به USD به میزان $ -0.00237818801933509 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Haystack به USD به میزان $ -0.0023714509 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Haystack به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Haystack به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00237818801933509-6.36%
30 روز$ -0.0023714509-6.78%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

HaystackHAY چیست

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody.

Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Haystack (USD)

ارزش Haystack (HAY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Haystack (HAY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Haystack را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Haystack را بررسی کنید!

HAY به ارزهای محلی

توکنومیکس Haystack (HAY)

درک، توکنومیکس Haystack (HAY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HAY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Haystack (HAY)

امروز Haystack (HAY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HAY به واحد USD برابر است با 0.03497055 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HAY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HAY نسبت به USD برابر است با $ 0.03497055. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Haystack چقدر است؟
ارزش بازار HAY برابر است با $ 951.33K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HAY چقدر است؟
عرضه در گردش HAY برابر است با 27.38M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HAY چقدر بوده است؟
HAY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.056328 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HAY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HAY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02587991 USD رسید.
حجم معاملات HAY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HAY برابر است با -- USD.
آیا HAY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HAY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HAY مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

