HaystackHAY چیست

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody. Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities. Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody. Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Haystack (USD)

ارزش Haystack (HAY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Haystack (HAY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Haystack را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Haystack را بررسی کنید!

HAY به ارزهای محلی

توکنومیکس Haystack (HAY)

درک، توکنومیکس Haystack (HAY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HAY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Haystack (HAY) امروز Haystack (HAY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HAY به واحد USD برابر است با 0.03497055 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HAY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03497055 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HAY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Haystack چقدر است؟ ارزش بازار HAY برابر است با $ 951.33K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HAY چقدر است؟ عرضه در گردش HAY برابر است با 27.38M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HAY چقدر بوده است؟ HAY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.056328 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HAY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HAY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02587991 USD رسید. حجم معاملات HAY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HAY برابر است با -- USD . آیا HAY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HAY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HAY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Haystack (HAY)