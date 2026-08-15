قیمت امروز 0x0

قیمت لحظه‌ ای 0x0 (0X0) در حال حاضر برابر با $ 0.00157109 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 0X0 به USD برابر با $ 0.00157109 برای هر 0X0 می‌ باشد.

توکن 0x0 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,400,236 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 891.25M 0X0 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 0X0 در بازه‌ ای بین $ 0.00156376 (حداقل) و $ 0.00158654 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.500356 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 0X0 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -14.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 156.93 رسیده است.

اطلاعات بازار 0x0 (0X0)

ارزش بازار $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M حجم (24 ساعته) $ 156.93$ 156.93 $ 156.93 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M سرمایه در گردش 891.25M 891.25M 891.25M عرضه کل 891,250,000.0 891,250,000.0 891,250,000.0

ارزش بازار فعلی 0x0 برابر است با $ 1.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 156.93. عرضه در گردش 0X0 برابر است با 891.25M، و عرضه کل آن 891250000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.40M است.