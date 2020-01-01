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برترین توکن‌ های استیبل کوین CHF بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استیبل کوین CHF را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
0.00%
-0.81%
$ 59.46M
$ 100.15
2
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 5.00M
$ 70.89K
3
Hedera Swiss Franc
Hedera Swiss Franc
HCHF
$ 1.3
0.00%
-0.00%
-1.52%
$ 181.41K
$ 19.68
4
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1.22
0.00%
--
0.00%
$ 86.23K
$ 707.67
5
Frankencoin
Frankencoin
ZCHF
$ 1.2316
0.00%
+0.11%
-0.63%
--
$ 477.43

سوالات متداول

توکن‌ های استیبل کوین CHF چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استیبل کوین CHF به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 5 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $64.73M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استیبل کوین CHF چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استیبل کوین CHF که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ZCHF با ثبت تغییر قیمتی 0.11% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استیبل کوین CHF در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 5 توکن از دسته استیبل کوین CHF را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استیبل کوین CHF می‌توان به CHFAU, VCHF, HCHF اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استیبل کوین CHF چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استیبل کوین CHF در حال حاضر حدود $64.73M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین CHF، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.