خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های اکوسیستم Avalanche بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Avalanche را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.59
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999112
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 18.21B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
4
Solana
Solana
SOL
$ 75.66
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07001
+0.16%
+0.32%
-0.04%
$ 11.93B
$ 28.97M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,164.54
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.557
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,881.67
-0.03%
+0.00%
-2.04%
$ 4.54B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,064.67
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
11
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.496
-0.08%
+1.11%
-0.40%
$ 2.80B
$ 64.15K
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.247
+0.03%
+1.53%
-20.08%
$ 2.02B
$ 94.80K
14
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
15
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.63
-0.12%
+1.36%
-5.10%
$ 1.33B
$ 715.00
16
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002649
+0.11%
+0.19%
-9.16%
$ 1.10B
$ 23.44B
17
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
18
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
19
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08434
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
20
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
21
GHO
GHO
GHO
$ 0.998447
+0.01%
0.00%
+0.05%
$ 697.91M
$ 807.22K
22
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.999
-0.01%
-0.01%
+0.23%
$ 494.02M
$ 7.56K
23
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
0.00%
$ 468.83M
$ 7.54M
24
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
25
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3192
+0.06%
+0.98%
-1.70%
$ 296.34M
$ 309.16K
26
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7866
-0.19%
+0.08%
-7.56%
$ 269.79M
$ 327.61K
27
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004909
+0.04%
+2.15%
-2.24%
$ 269.78M
$ 2.05B
28
Monad
Monad
MON
$ 0.0208
+0.10%
-1.19%
-1.80%
$ 245.61M
$ 8.30M
29
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999115
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.73M
$ 1.59M
30
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 196.38M
$ 2.14M
31
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1.0
0.00%
--
0.00%
$ 193.26M
--
32
Compound
Compound
COMP
$ 16.24
+0.31%
+0.87%
-2.40%
$ 162.40M
$ 3.47K
33
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.569
+0.06%
+0.32%
-1.63%
$ 153.75M
$ 41.16K
34
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01359
+0.30%
+0.67%
-7.36%
$ 147.48M
$ 4.36M
35
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.31
0.00%
+0.01%
-0.12%
$ 147.11M
$ 112.84K
36
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.49
0.00%
+0.01%
-0.31%
$ 126.88M
$ 44.61M
37
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998618
0.00%
-0.00%
+0.04%
$ 126.63M
$ 6.57K
38
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37476
+0.39%
+1.20%
+8.72%
$ 126.18M
$ 180.89K
39
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.78
+0.07%
0.00%
+0.82%
$ 118.64M
$ 8.93M
40
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08253
0.00%
-0.48%
-2.11%
$ 116.55M
$ 696.51K
41
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
42
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
43
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1443
+0.21%
+1.48%
+6.73%
$ 95.44M
$ 378.36K
44
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,108.83
0.00%
0.00%
+0.37%
$ 95.33M
--
45
BAT
BAT
BAT
$ 0.05877
+0.32%
+3.90%
-13.63%
$ 87.77M
$ 1.01M
46
$ 978.96
-0.04%
+0.93%
+11.25%
$ 72.75M
$ 57.37
47
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,956.2
-0.16%
+1.33%
-5.56%
$ 69.98M
$ 30.07
48
GMX
GMX
GMX
$ 6.667
-0.49%
+0.06%
+3.78%
$ 69.44M
$ 8.15K
49
SNX
SNX
SNX
$ 0.2
+0.15%
+1.47%
-5.75%
$ 68.83M
$ 309.89K
50
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Avalanche چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Avalanche به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 269 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $588.94B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Avalanche چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Avalanche که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EROL با ثبت تغییر قیمتی 12.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Avalanche در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 269 توکن از دسته اکوسیستم Avalanche را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Avalanche می‌توان به ETH, USDT, USDC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Avalanche چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Avalanche در حال حاضر حدود $588.94B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Avalanche، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.