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برترین توکن‌ های تجزیه و تحلیل بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش تجزیه و تحلیل را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.0396
+0.10%
+1.64%
-5.19%
$ 312.09M
$ 3.72M
2
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04276
+0.49%
+0.19%
+2.00%
$ 223.06M
$ 1.42M
3
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.0136
+0.30%
+0.67%
-7.36%
$ 147.48M
$ 4.36M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37549
+0.39%
+1.20%
+8.72%
$ 126.18M
$ 180.89K
5
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.33
+0.06%
+0.70%
-3.50%
$ 113.13M
$ 291.23K
6
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3725
-0.13%
-6.70%
-45.62%
$ 90.11M
$ 3.67M
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1929
+0.36%
+1.00%
-8.33%
$ 68.63M
$ 482.50K
8
BAS
BAS
BAS
$ 0.025251
-1.50%
+0.50%
-6.07%
$ 62.88M
$ 2.72M
9
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8.154
+0.16%
+0.77%
-4.56%
$ 60.97M
$ 7.81K
10
FONQ
FONQ
FONQ
$ 0.065093
+0.09%
+0.01%
+18.87%
$ 45.57M
$ 80.51K
11
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04381
-0.55%
+1.23%
+21.36%
$ 45.31M
$ 1.47M
12
LAB
LAB
LAB
$ 0.08658
-0.11%
+1.75%
-28.82%
$ 26.98M
$ 4.05M
13
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.0804
+0.07%
+2.03%
+7.65%
$ 24.58M
$ 1.51M
14
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010256
+0.13%
+3.17%
-18.28%
$ 23.96M
$ 57.94M
15
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09217
+0.23%
+1.02%
-6.21%
$ 20.72M
$ 644.38K
16
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.02096
+0.05%
+2.53%
-9.43%
$ 19.57M
$ 3.10M
17
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008388
+0.49%
+0.23%
-1.68%
$ 16.73M
$ 13.14M
18
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006552
+0.51%
+2.41%
-5.38%
$ 15.08M
$ 8.51M
19
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01535
+0.39%
+0.06%
-54.47%
$ 10.44M
$ 11.92M
20
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011284
+0.14%
-11.04%
-28.16%
$ 8.59M
$ 7.32M
21
DexTools
DexTools
DEXT
$ 0.093403
+0.01%
+0.01%
-8.87%
$ 6.66M
$ 12.72K
22
BytomDAO
BytomDAO
BTM
$ 0.0104153
0.00%
-0.02%
-19.87%
$ 5.21M
$ 3.23K
23
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.0407
+0.22%
-0.44%
+9.97%
$ 5.09M
$ 2.96M
24
KRYLL
KRYLL
KRL
$ 0.121573
0.00%
0.00%
-1.30%
$ 4.89M
$ 1.65K
25
AlphaBlockAI
AlphaBlockAI
ALPHA
$ 0.00370331
-0.25%
+0.12%
+31.91%
$ 3.70M
$ 36.64K
26
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.006765
+3.03%
+7.03%
+23.18%
$ 2.69M
$ 10.60M
27
Lotos
Lotos
LTS
$ 0.0168121
0.00%
0.00%
-3.86%
$ 2.24M
$ 345.83
28
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001715
-0.06%
0.00%
-10.35%
$ 1.71M
$ 32.61M
29
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.00842
+0.20%
+1.46%
-15.34%
$ 1.36M
$ 12.34M
30
HashAI
HashAI
HASHAI
$ 1.119E-5
0.00%
-0.70%
-12.51%
$ 957.79K
--
31
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.00047696
+0.15%
-0.01%
-8.83%
$ 953.89K
$ 59.22
32
DappRadar
DappRadar
RADAR
$ 0.00027088
0.00%
+0.00%
-0.06%
$ 809.42K
$ 18.79
33
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00080272
-0.13%
+0.01%
-7.85%
$ 802.27K
$ 49.87K
34
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.66714
0.00%
+0.05%
-4.59%
$ 667.15K
$ 196.11
35
MCNCOIN
MCNCOIN
MCN
$ 0.0499
0.00%
-2.35%
-1.19%
$ 598.80K
$ 1.94M
36
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00029323
+2.11%
-0.10%
-21.18%
$ 578.21K
$ 253.60K
37
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00206972
+0.07%
+0.05%
-5.23%
$ 491.18K
$ 1.28K
38
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00058642
0.00%
0.00%
-13.93%
$ 447.74K
$ 2.36K
39
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.0014246
0.00%
+0.01%
-6.51%
$ 424.66K
$ 62.99
40
Rawli Analytics
Rawli Analytics
RWAAN
$ 7.288E-5
-0.61%
+1.70%
-3.27%
$ 422.54K
--
41
Official Layoff Coin
Official Layoff Coin
LAYOFF
$ 0.00043471
+1.20%
-0.10%
-27.74%
$ 419.82K
$ 28.30K
42
Push Protocol
Push Protocol
PUSH
$ 0.00395983
0.00%
+0.02%
+1.81%
$ 357.32K
$ 155.13
43
Eduvantage AI
Eduvantage AI
EAI
$ 0.00035098
+3.13%
+0.02%
-1.72%
$ 350.83K
$ 1.33K
44
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
$ 0.001008
+0.10%
-11.18%
-51.49%
$ 343.06K
$ 60.76M
45
Blocktronics
Blocktronics
BLOCKTRONICS
$ 3.13E-6
0.00%
-2.40%
-9.01%
$ 312.74K
--
46
TrenchBuddy
TrenchBuddy
TRENCH
$ 0.00025756
+0.19%
--
-2.00%
$ 247.64K
$ 507.20
47
Buz Economy
Buz Economy
BUZ
$ 0.01637567
+0.05%
-0.00%
-1.09%
$ 245.63K
$ 23.49
48
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0.00108317
0.00%
+0.08%
-7.18%
$ 234.21K
$ 1.14K
49
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4.53E-6
-0.22%
-2.30%
-20.25%
$ 218.84K
--
50
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
0.00%
$ 214.52K
$ 2.67

سوالات متداول

توکن‌ های تجزیه و تحلیل چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های تجزیه و تحلیل به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 112 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.51B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن تجزیه و تحلیل چیست؟
در میان توکن‌ های دسته تجزیه و تحلیل که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ALGOPUB با ثبت تغییر قیمتی 36.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن تجزیه و تحلیل در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 112 توکن از دسته تجزیه و تحلیل را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص تجزیه و تحلیل می‌توان به PYTH, CFX, GRT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته تجزیه و تحلیل چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های تجزیه و تحلیل در حال حاضر حدود $1.51B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش تجزیه و تحلیل، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.