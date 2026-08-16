قیمت امروز Rawli Analytics

قیمت لحظه‌ ای Rawli Analytics (RWAAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RWAAN به USD برابر با $ 0 برای هر RWAAN می‌ باشد.

توکن Rawli Analytics در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 421,661 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.80B RWAAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RWAAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RWAAN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -2.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rawli Analytics (RWAAN)

ارزش بازار $ 421.66K$ 421.66K $ 421.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 618.23K$ 618.23K $ 618.23K سرمایه در گردش 5.80B 5.80B 5.80B عرضه کل 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Rawli Analytics برابر است با $ 421.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RWAAN برابر است با 5.80B، و عرضه کل آن 8500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 618.23K است.