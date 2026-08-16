قیمت امروز Lotos

قیمت لحظه‌ ای Lotos (LTS) در حال حاضر برابر با $ 0.01681246 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LTS به USD برابر با $ 0.01681246 برای هر LTS می‌ باشد.

توکن Lotos در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,235,911 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 132.99M LTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LTS در بازه‌ ای بین $ 0.0167993 (حداقل) و $ 0.01690087 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04767392 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01367182 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LTS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 231.51 رسیده است.

اطلاعات بازار Lotos (LTS)

ارزش بازار $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M حجم (24 ساعته) $ 231.51$ 231.51 $ 231.51 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.81M$ 16.81M $ 16.81M سرمایه در گردش 132.99M 132.99M 132.99M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lotos برابر است با $ 2.24M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 231.51. عرضه در گردش LTS برابر است با 132.99M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.81M است.