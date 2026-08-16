قیمت امروز FONQ

قیمت لحظه‌ ای FONQ (FONQ) در حال حاضر برابر با $ 0.065093 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FONQ به USD برابر با $ 0.065093 برای هر FONQ می‌ باشد.

توکن FONQ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 45,565,946 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 700.00M FONQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FONQ در بازه‌ ای بین $ 0.064369 (حداقل) و $ 0.06551 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.08965 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04096578 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FONQ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان +18.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 79.92K رسیده است.

اطلاعات بازار FONQ (FONQ)

ارزش بازار $ 45.57M$ 45.57M $ 45.57M حجم (24 ساعته) $ 79.92K$ 79.92K $ 79.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.57M$ 45.57M $ 45.57M سرمایه در گردش 700.00M 700.00M 700.00M عرضه کل 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

ارزش بازار فعلی FONQ برابر است با $ 45.57M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 79.92K. عرضه در گردش FONQ برابر است با 700.00M، و عرضه کل آن 700000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.57M است.