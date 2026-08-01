قیمت امروز AgentLISA

قیمت لحظه‌ ای AgentLISA (LISA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LISA به USD برابر با $ 0 برای هر LISA می‌ باشد.

توکن AgentLISA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 211,499 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 216.23M LISA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LISA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00107475 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.203388 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LISA طی یک ساعت گذشته به میزان -1.92% و در هفت روز اخیر به میزان -17.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 758.00 رسیده است.

اطلاعات بازار AgentLISA (LISA)

ارزش بازار $ 211.50K$ 211.50K $ 211.50K حجم (24 ساعته) $ 758.00$ 758.00 $ 758.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 978.14K$ 978.14K $ 978.14K سرمایه در گردش 216.23M 216.23M 216.23M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AgentLISA برابر است با $ 211.50K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 758.00. عرضه در گردش LISA برابر است با 216.23M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 978.14K است.