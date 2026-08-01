قیمت امروز Alphakek

قیمت لحظه‌ ای Alphakek (AIKEK) در حال حاضر برابر با $ 0.00207694 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIKEK به USD برابر با $ 0.00207694 برای هر AIKEK می‌ باشد.

توکن Alphakek در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 492,900 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 237.32M AIKEK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIKEK در بازه‌ ای بین $ 0.0019702 (حداقل) و $ 0.00214053 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.059969 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00158748 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIKEK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -3.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.67K رسیده است.

اطلاعات بازار Alphakek (AIKEK)

ارزش بازار $ 492.90K$ 492.90K $ 492.90K حجم (24 ساعته) $ 1.67K$ 1.67K $ 1.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 492.90K$ 492.90K $ 492.90K سرمایه در گردش 237.32M 237.32M 237.32M عرضه کل 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

ارزش بازار فعلی Alphakek برابر است با $ 492.90K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.67K. عرضه در گردش AIKEK برابر است با 237.32M، و عرضه کل آن 237319317.29878262 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 492.90K است.