قیمت امروز KRYLL

قیمت لحظه‌ ای KRYLL (KRL) در حال حاضر برابر با $ 0.121526 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KRL به USD برابر با $ 0.121526 برای هر KRL می‌ باشد.

توکن KRYLL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,890,872 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 40.25M KRL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KRL در بازه‌ ای بین $ 0.121507 (حداقل) و $ 0.121788 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.75 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00474521 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KRL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -1.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 659.97 رسیده است.

اطلاعات بازار KRYLL (KRL)

ارزش بازار $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M حجم (24 ساعته) $ 659.97$ 659.97 $ 659.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M سرمایه در گردش 40.25M 40.25M 40.25M عرضه کل 49,417,348.0 49,417,348.0 49,417,348.0

ارزش بازار فعلی KRYLL برابر است با $ 4.89M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 659.97. عرضه در گردش KRL برابر است با 40.25M، و عرضه کل آن 49417348.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.01M است.