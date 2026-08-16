قیمت امروز DappRadar

قیمت لحظه‌ ای DappRadar (RADAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RADAR به USD برابر با $ 0 برای هر RADAR می‌ باشد.

توکن DappRadar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 809,423 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.99B RADAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RADAR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.057067 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RADAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.79 رسیده است.

اطلاعات بازار DappRadar (RADAR)

ارزش بازار $ 809.42K$ 809.42K $ 809.42K حجم (24 ساعته) $ 18.79$ 18.79 $ 18.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M سرمایه در گردش 2.99B 2.99B 2.99B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DappRadar برابر است با $ 809.42K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.79. عرضه در گردش RADAR برابر است با 2.99B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.71M است.