قیمت امروز Unibot

قیمت لحظه‌ ای Unibot (UNIBOT) در حال حاضر برابر با $ 0.629637 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNIBOT به USD برابر با $ 0.629637 برای هر UNIBOT می‌ باشد.

توکن Unibot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 629,637 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00M UNIBOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNIBOT در بازه‌ ای بین $ 0.621196 (حداقل) و $ 0.668922 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 236.98 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.434839 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNIBOT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -9.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 164.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Unibot (UNIBOT)

ارزش بازار $ 629.64K$ 629.64K $ 629.64K حجم (24 ساعته) $ 164.40$ 164.40 $ 164.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 629.64K$ 629.64K $ 629.64K سرمایه در گردش 1.00M 1.00M 1.00M عرضه کل 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی Unibot برابر است با $ 629.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 164.40. عرضه در گردش UNIBOT برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 629.64K است.