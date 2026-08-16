قیمت امروز bitsCrunch Token

قیمت لحظه‌ ای bitsCrunch Token (BCUT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BCUT به USD برابر با $ 0 برای هر BCUT می‌ باشد.

توکن bitsCrunch Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 445,724 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 706.27M BCUT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BCUT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.535915 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BCUT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -23.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.42K رسیده است.

اطلاعات بازار bitsCrunch Token (BCUT)

ارزش بازار $ 445.72K$ 445.72K $ 445.72K حجم (24 ساعته) $ 2.42K$ 2.42K $ 2.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 583.78K$ 583.78K $ 583.78K سرمایه در گردش 706.27M 706.27M 706.27M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی bitsCrunch Token برابر است با $ 445.72K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.42K. عرضه در گردش BCUT برابر است با 706.27M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 583.78K است.