قیمت امروز AlphaBlockAI

قیمت لحظه‌ ای AlphaBlockAI (ALPHA) در حال حاضر برابر با $ 0.00372068 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALPHA به USD برابر با $ 0.00372068 برای هر ALPHA می‌ باشد.

توکن AlphaBlockAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,720,605 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M ALPHA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALPHA در بازه‌ ای بین $ 0.00319768 (حداقل) و $ 0.0045771 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0045771 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALPHA طی یک ساعت گذشته به میزان -4.13% و در هفت روز اخیر به میزان +30.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 35.62K رسیده است.

اطلاعات بازار AlphaBlockAI (ALPHA)

ارزش بازار $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M حجم (24 ساعته) $ 35.62K$ 35.62K $ 35.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,979,256.060557 999,979,256.060557 999,979,256.060557

ارزش بازار فعلی AlphaBlockAI برابر است با $ 3.72M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 35.62K. عرضه در گردش ALPHA برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999979256.060557 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.72M است.