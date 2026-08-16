قیمت امروز Official Layoff Coin

قیمت لحظه‌ ای Official Layoff Coin (LAYOFF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LAYOFF به USD برابر با $ 0 برای هر LAYOFF می‌ باشد.

توکن Official Layoff Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 428,920 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 965.72M LAYOFF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LAYOFF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00418483 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LAYOFF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -29.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 31.93K رسیده است.

اطلاعات بازار Official Layoff Coin (LAYOFF)

ارزش بازار $ 428.92K$ 428.92K $ 428.92K حجم (24 ساعته) $ 31.93K$ 31.93K $ 31.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 428.92K$ 428.92K $ 428.92K سرمایه در گردش 965.72M 965.72M 965.72M عرضه کل 965,724,922.109333 965,724,922.109333 965,724,922.109333

ارزش بازار فعلی Official Layoff Coin برابر است با $ 428.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 31.93K. عرضه در گردش LAYOFF برابر است با 965.72M، و عرضه کل آن 965724922.109333 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 428.92K است.