قیمت امروز Blocktronics

قیمت لحظه‌ ای Blocktronics (BLOCKTRONICS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BLOCKTRONICS به USD برابر با $ 0 برای هر BLOCKTRONICS می‌ باشد.

توکن Blocktronics در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 312,744 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B BLOCKTRONICS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BLOCKTRONICS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BLOCKTRONICS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.46% و در هفت روز اخیر به میزان -13.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Blocktronics (BLOCKTRONICS)

ارزش بازار $ 312.74K$ 312.74K $ 312.74K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 312.74K$ 312.74K $ 312.74K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Blocktronics برابر است با $ 312.74K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BLOCKTRONICS برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 312.74K است.