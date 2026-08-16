قیمت امروز Eduvantage AI

قیمت لحظه‌ ای Eduvantage AI (EAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EAI به USD برابر با $ 0 برای هر EAI می‌ باشد.

توکن Eduvantage AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 348,476 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.55M EAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00701102 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.95% و در هفت روز اخیر به میزان -5.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.22K رسیده است.

اطلاعات بازار Eduvantage AI (EAI)

ارزش بازار $ 348.48K$ 348.48K $ 348.48K حجم (24 ساعته) $ 1.22K$ 1.22K $ 1.22K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 348.48K$ 348.48K $ 348.48K سرمایه در گردش 999.55M 999.55M 999.55M عرضه کل 999,551,866.586022 999,551,866.586022 999,551,866.586022

ارزش بازار فعلی Eduvantage AI برابر است با $ 348.48K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.22K. عرضه در گردش EAI برابر است با 999.55M، و عرضه کل آن 999551866.586022 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 348.48K است.